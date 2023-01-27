Ava giderken avlandılar

BİR HAFTADA 40 BİN LİRALIK RANT...

O malzemeler arasında hava tankları ve kompresörler başta geliyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri yaptıkları Kaçak Avlanma" operasyonlarında çok sayıda dalgıç kıyafeti, dalış kemerleri, dalış tüpleri gibi dalış malzemeleri, yakıtla çalışan kompresörler, regülatörler, hava tüpleri, yakıt depoları, deniz gözlükleri, fenerler, paletler, fileler, çuvallar, hortum, tırmık ve kürek gibi çeşitli malzemeler ele geçirdi. Midye avında kullanılan çok sayıda kapalı kasa ve panelvan araca da el konuldu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri yaptıkları denetimlerde operasyonlarla kaçak avcılığın "Rant" yoluna da darbe vurmuş oldu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanan ve hakkında yasal işlem yapılan A.B.'nin ifadesi, kaçak midye avındaki rantı ve elde edilen haksız kazancı deşifre etti. A.B. ifadesinde haftada 40 bin lira kazandıklarını söyledi.