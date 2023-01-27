Ava giderken avlandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; güvenliğini sağladıkları İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcıları ile mücadeleye yoğun bir mesai harcıyor. Doğanın, çevrenin ve deniz canlılarının güvenliğini de sağlayan İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme, Araştırma ve Soruşturma Bürosu ile "Kurbağa Adam" olarak adlandırılan dalgıç polislerin görev yaptığı Sualtı Grup Amirliği Polisleri; kaçak midye avcılarını dalgıç kıyafetleriyle İstanbul Boğazı'nda suçüstü yakaladı.
Son bir yılda dalış yaparak İstanbul Boğazı'nda midye toplayan toplam 38 kaçak midye avcısına yasal işlem yapıldı. İstanbul Boğazı'nda özellikle Galata Köprüsü, Ahırkapı ile Sarayburnu'nda bulunan kayalıklar ve Karaköy İskelesi başta olmak üzere farklı noktalarda ele geçirilen milyonlarca midye; Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından doğal yaşam alanları denize bırakıldı.
YÜZLERCE DALIŞ MALZEMESİ BULUNDU
Özellikle gece karanlığında dalış yapan ve kaçak midye avına çıkan dalgıçlar, İstanbul Boğazı'ndan avladıkları midyelerle birlikte çıkarıldı. 2022 yılında yasak midye avlanması yaparken yakalanan toplamda 38 kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan 38 kişiye 107 bin 794 lira idari para cezası kesildi. Aynı sürede içerisinde milyonlarca midyenin bulunduğu iki bin torba-çuval-file midye ele geçirildi ve midyeler doğal yaşam alanlarına bırakılarak yeniden doğaya kazandırıldı. Yapılan denetim ve operasyonlarda; kaçak midye avcıları tarafından İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarına sabitlenen ve kaçak midye avlarında kullanılan yüzlerce malzeme bulundu.
BİR HAFTADA 40 BİN LİRALIK RANT...
O malzemeler arasında hava tankları ve kompresörler başta geliyor. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri yaptıkları Kaçak Avlanma" operasyonlarında çok sayıda dalgıç kıyafeti, dalış kemerleri, dalış tüpleri gibi dalış malzemeleri, yakıtla çalışan kompresörler, regülatörler, hava tüpleri, yakıt depoları, deniz gözlükleri, fenerler, paletler, fileler, çuvallar, hortum, tırmık ve kürek gibi çeşitli malzemeler ele geçirdi. Midye avında kullanılan çok sayıda kapalı kasa ve panelvan araca da el konuldu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri yaptıkları denetimlerde operasyonlarla kaçak avcılığın "Rant" yoluna da darbe vurmuş oldu. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanan ve hakkında yasal işlem yapılan A.B.'nin ifadesi, kaçak midye avındaki rantı ve elde edilen haksız kazancı deşifre etti. A.B. ifadesinde haftada 40 bin lira kazandıklarını söyledi.