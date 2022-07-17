Avanak Abdi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi?

AVANAK ABDİ KONUSU

Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi'nin peşine düşmeye karar verir.