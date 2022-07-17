Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Abdi'nin ünlü bir şarkıcıya aşık olması sonucu hayatı değişecektir. Show Tv ekranlarına 17 Temmuz Pazar akşamı gelecek olan Avanak Abdi filmi sinemaseverlerle buluşacak. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Ünal Gürel gibi isimler yer alıyor. Peki; Avanak Abdi konusu nedir, oyuncuları kimler? Avanak Abdi filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Abdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afişlerini duvara asan Abdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şenses'e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Abdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Abdi'nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses'e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Abdi'nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Abdi'nin peşine düşmeye karar verir.
Apti (Kemal Sunal)
Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
Barut Osman (Ünal Gürel)
Nuri (Necdet Yakın)
Simsar Cafer (Ali Şen)
Komiser (Atilla Ergün)
Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
Menajer Erto (Macit Flordun)
Barut'un adamı (Arap Celal)
Barut'un adamı (Sönmez Yıkılmaz)
Bir döneme damgasını vuran yerli yapımlardan Avanak Abdi, İstanbul'un farklı noktalarında çekilse de başta Cankurtaran Fatih'te çekimleri yapıldı.