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Giriş Tarihi: 5.6.2022 16:34

Avanak Apti filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Avanak Apti ne zaman, kaç yılında çekildi?

Avanak Apti filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Avanak Apti ne zaman, kaç yılında çekildi?

Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Ali Şen gibi önemli oyuncuların bulunduğu Yeşilçam’ın unutulmaz yapıtlarından olan Avanak Apti, bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Durum böyle olunca, Avanak Apti konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve yıl hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. İşte, Avanak Apti konusu, oyuncuları ve çekildiği yer hakkında bilgiler

Kemal Sunal ile özdeşleşmiş filmlerden biri olan Avanak Apti filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Gruda ile Ali Şen gibi Türk sinemasının önemli oyuncularını bulunduğu filme ilişkin oyuncu kadrosu, kaç yılında çekildiği ve konusu ile bilgiler merak konusu oldu. İşte, Avanak Apti filminin konusu, oyuncuları, çekildiği yer ve yıl hakkında detaylar

AVANAK APTİ KONUSU

1984 yılında çekilen Avanak Apti filminin konusu şöyle; Apti ve arkadaşı Nuri, afiş asarak geçimini kazanmaktadır. Afişini astığı ses sanatçısı Nevin Senses'e aşık olan Apdi, parasızlığından Nevin'in kendisine yüz vermediğini sanar. Nevin'i dinlemek için gazinoya giden Apdi'yi gazinodakiler Urfalı Apdi sanınca, hürmet ederler. Üstüne bir de Nevin'e aşık Barut Osman'ı rezil edince, işler iyice karışır.

AVANAK APTİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Apti (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)

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Avanak Apti filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Avanak Apti ne zaman, kaç yılında çekildi?
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