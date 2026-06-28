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Giriş Tarihi: 28.06.2026 22:44

Avcılar TEM Otoyolu’nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul Avcılar’da Tem Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil, alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Avcılar TEM Otoyolu’nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Olay, akşam saatlerinde İstanbul TEM Otoyolu Avcılar mevkii Edirne istikameti'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobilden bilinmeyen nedenle duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı sağ şeride park ederek otomobilden indi.

Avcılar TEM Otoyolu'nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Avcılar TEM Otoyolu’nda alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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