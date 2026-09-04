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Giriş Tarihi: 4.09.2026 14:40

Avcılar'da 20 dakikada 1 milyon lira değerinde servet çaldılar! Hırsızlık anları kamerada

Avcılar'da bir daireye giren iki kadın, 20 dakikada yatak odasında saklanan yaklaşık 1 milyon lira değerlende ziynet eşyası ve bir miktar parayı çaldı. Ev sahibi Nazlı Özgür " Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Yakalanmalarını bekliyoruz" dedi.

DHA Yaşam
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Avcılar'da Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın önünde bekleyen iki kadın, dışarı çıkan bir kişinin kapıyı açmasıyla içeri girdi. Asansöre yönelen kadınlar, üst kata çıkıp Nazlı Özgür'(59) ün evine girdi. 20 dakika içnde şüpheliler yatak odasında kutu içindeki ziynet eşyası ve paraları çalıp kaçtı. Nazlı Özgür , akşam eve geldiğinde hırsızlığı farketti. Özgür, çarşamba günü saat 06.30 sıralarında torun bakmaya gittiğini, akşam döndüğünde kapıyı açarken bir gariplik farkettiğini, yatak odasına üstünü değiştirmeye gittiğinde halının yer değiştirdiğini fark ettiğini anlattı.

'YILLARIN BİRİKİMİ..'

Özgür "Eşim yurt dışında. Kızım ve damadım Antalya'daydı. Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Polisi aradık. Güvenlik kamerasına baktık. Bir farkına vardık ki 14.20'de iki kişi geliyor, 14.40'ta çıkıyorlar. Direkt asansöre biniyorlar. Evimize gelmişler, evde kimseyi bulamayınca içeri girmişler. Yakalanmalarını bekliyoruz." dedi.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları tarafından geliş ve gidişleri görüntülenen iki kadın ile ilgili kayıtları alırken, ayrıca evde parmak izi çalışması yaptı.

Avcılar'da daireye giren kadınlar 20 dakikada 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #AVCILAR

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Avcılar'da 20 dakikada 1 milyon lira değerinde servet çaldılar! Hırsızlık anları kamerada
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