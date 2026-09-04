Avcılar'da 20 dakikada 1 milyon lira değerinde servet çaldılar! Hırsızlık anları kamerada

'YILLARIN BİRİKİMİ..'

Özgür "Eşim yurt dışında. Kızım ve damadım Antalya'daydı. Birden içim sıkıldı. Hemen emanetlerin olduğu yere baktım. Bütün kutuları boşaltmışlar. Yılların birikimi 1 milyon TL üzerinde para ve takılarım vardı. Polisi aradık. Güvenlik kamerasına baktık. Bir farkına vardık ki 14.20'de iki kişi geliyor, 14.40'ta çıkıyorlar. Direkt asansöre biniyorlar. Evimize gelmişler, evde kimseyi bulamayınca içeri girmişler. Yakalanmalarını bekliyoruz." dedi.