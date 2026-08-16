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Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:50 Son Güncelleme: 16.08.2026 14:18

Avcılar’da acı olay: Halı saha maçı sonu oldu! Henüz 20 gün önce...

Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Avcılar’da acı olay: Halı saha maçı sonu oldu! Henüz 20 gün önce...
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Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#AVCILAR

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Avcılar’da acı olay: Halı saha maçı sonu oldu! Henüz 20 gün önce...
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