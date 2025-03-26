Avcılar’da aile katliamı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da yaşanan aile katliamında 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olay, dün akşam Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski eşi Damla Bakiler'in evine gelen Haydar Duran, tartışmaya başladı. Duran, tartışmanın büyümesi üzerine, eski eşi, eski baldızı Selin B. ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz'i silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Haydar Duran ile Damla Bakiler ve Nazan Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selin B. ise ağır yaralandı.