Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! 3 kadın levyeyle kapıyı açtılar hiç beklemedikleri manzarayla karşılaştılar: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:27

Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! 3 kadın levyeyle kapıyı açtılar hiç beklemedikleri manzarayla karşılaştılar: O anlar kamerada!

İstanbul Avcılar’da meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir siteye giren 3 kadın, gözlerine kestirdikleri dairenin kapısını levye benzeri aletle açtı. İçeriye giren kadınlar gördükleri manzara karşısında arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! 3 kadın levyeyle kapıyı açtılar hiç beklemedikleri manzarayla karşılaştılar: O anlar kamerada!
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Olay Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir siteye öğle saatlerinde gelen gözlüklü, eşarplı ve gözlüklü, yanlarında çocuk olan 3 kadın sitedeki bir binaya girdi. 4'üncü kattaki bir dairenin kapısını levyeyle zorlayan kadınlar daireye girdikten sonra, eve doğru gelen 1 kişi olduğunu fark etti. Durumu fark eden 3 şüpheli daireden hızla çıktı.

3 ŞÜPHELİNİN BİNAYA GİRİŞİ KAMERADA

Hırsızlık girişimini fark eden ev sahibi ise, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 3 şüphelinin girdiği binadaki güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

AYAKKABILARINI DEĞİŞTİRDİ

İkinci hırsızlık olayı ise, Ambarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Binaya giren şüpheli, evin kapısının önünde bulunan bir çift ayakkabıyı gördü ardından da spor ayakkabılarını çıkardı. Kapı önündeki ayakkabıları giyen şüpheli daha sora binadan çıktı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! 3 kadın levyeyle kapıyı açtılar hiç beklemedikleri manzarayla karşılaştılar: O anlar kamerada!
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