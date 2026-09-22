Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! 3 kadın levyeyle kapıyı açtılar hiç beklemedikleri manzarayla karşılaştılar: O anlar kamerada!

Olay Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir siteye öğle saatlerinde gelen gözlüklü, eşarplı ve gözlüklü, yanlarında çocuk olan 3 kadın sitedeki bir binaya girdi. 4'üncü kattaki bir dairenin kapısını levyeyle zorlayan kadınlar daireye girdikten sonra, eve doğru gelen 1 kişi olduğunu fark etti. Durumu fark eden 3 şüpheli daireden hızla çıktı.