Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! El arabasıyla gelip klima motorunu çaldılar: O anlar kameraya yansıdı!

Hırsızlık, 5 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Atık malzeme toplayan, yanlarında çekçek olarak bilinen el arabası ile gelen 3 kişi, kısa sürede oldukça büyük klima motorunu söktü.
KLİMAYI EL ARABASINA YÜKLEYİP KAÇTILAR
Bunu el arabasına yerleştiren şüpheliler sokaktan uzaklaştı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 19 suç kaydı bulunan R.C. ile 2 suç kaydı bulunan G.B. olduğunu tespit ederek yakaladı.
Avcılar'daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada