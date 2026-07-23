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Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:12

Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! El arabasıyla gelip klima motorunu çaldılar: O anlar kameraya yansıdı!

İstanbul Avcılar’da yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. 3 şüpheli el arabasıyla iş yerinin önüne gelip klima motorunu çalarken kameraya yakalandı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! El arabasıyla gelip klima motorunu çaldılar: O anlar kameraya yansıdı!
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Hırsızlık, 5 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Atık malzeme toplayan, yanlarında çekçek olarak bilinen el arabası ile gelen 3 kişi, kısa sürede oldukça büyük klima motorunu söktü.

KLİMAYI EL ARABASINA YÜKLEYİP KAÇTILAR

Bunu el arabasına yerleştiren şüpheliler sokaktan uzaklaştı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 19 suç kaydı bulunan R.C. ile 2 suç kaydı bulunan G.B. olduğunu tespit ederek yakaladı.

Avcılar'daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 2 suç kaydı bulunan G.C.'nin(43) ise arandığı bildirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR #HIRSIZLIK

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Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! El arabasıyla gelip klima motorunu çaldılar: O anlar kameraya yansıdı!
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