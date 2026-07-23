Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! El arabasıyla gelip klima motorunu çaldılar: O anlar kameraya yansıdı!

KLİMAYI EL ARABASINA YÜKLEYİP KAÇTILAR

Bunu el arabasına yerleştiren şüpheliler sokaktan uzaklaştı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 19 suç kaydı bulunan R.C. ile 2 suç kaydı bulunan G.B. olduğunu tespit ederek yakaladı.

Avcılar'daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada