Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! Evine giren şüpheliyi yakalayıp çantasını aradı: Başka bir daireye girerken suçüstü yakalandı!

'YAN KOMŞUMUN DA EVİNE GİRMİŞ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Dilara K.T., "Vaziyeti ve görünüşü iyi olmadığı için, tutsak veya herhangi birşey yapsak suçlu olan taraf biz olacağımız için fotoğrafını çekip bıraktıktan sonra polisi aradım. Daha sonra da apartmandaki görüntülerine baktım. Yan komşumun da evine girmiş olduğunu gördüm. Hemen kendisinin kapısını çaldım. Eşyalarının da çalınmış olduğunu, bulamadığını söyledi. Maddi kaybı var kendisinin de. Evinize yabancı uyruklu bir hırsız giriyor. Herşey yapabilir. Etrafımızda çok fazla kentsel dönüşüm var, etraf yıkık durumda. Önemsenmiyor hiçbir şekilde zaten, metruk binalar gibi görünüyor. Önüne gelen de girmiş bulunuyor. Binamızın arka tarafı da o şekilde. Birinci katlara zaten oradan da bir giriş sağlanıyor. Yabancı uyruklular ve normal vatandaşlar tarafından da bu oluyor. Binanın arkası açık ve inşaat halinde olduğu için arka taraftan da bir girme yeltenmesi olabiliyor. Binanıun arka tarafında da böyle şeyler yaşıyoruz biz. Çok korktuk tabii ki; çünkü kendisi de iyi bir görünümde değildi. Polisi aradım hemen, görüntülerini aldım. O şekilde yakalanmasını bekliyoruz ve bir daha böyle bir şeylerin olmasını istemiyoruz; önleminin alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

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