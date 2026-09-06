Avcılar’da akılalmaz hırsızlık! Kadın kıyafetleri giyip dakikalar içinde ne varsa çaldılar: Baza altındaki servet buhar oldu!

'GARDIROP AÇILMIŞTI AMA NEDENSE HER ŞEY ÇOK DÜZENLİYDİ'

Olayın gündüz saatlerinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, "Hırsızlığın saatleri kamerada belli, öğle saatlerinde olmuş. Biz akşam iş çıkışı 18.00 gibi eve giriş yaptık. O zaman fark ettik. Aradan bayağı zaman geçmiş oldu. Sadece bizim eve girmiş olmaları, takip edildiğimiz ihtimalini güçlendiriyor. İçeri girdiğimizde eşim, 'Bu kapıyı kilitlemiştim' dedi. Ben de 'Kilitlememişsin' dedim. Birbirimize espri yapmamızın ardından, şaka da olsa koşarak içeri girdim ve kontrol ettim. Maalesef almışlar alacaklarını. Çarşaf dağılmıştı, gardırop açılmıştı ama nedense her şey çok düzenliydi. Muhtemelen ellerinde bir cihaz var. Buluyorlar, dedektör gibi bir şey kesinlikle" diye konuştu.