Avcılar’da akılalmaz olay! Koltukta uzanırken kabusu yaşadı: Duvarlar üzerine yıkıldı!

'İNSANLAR TAHLİYE EDİLMEDEN YIKIMA BAŞLANMIŞ'

İş yeri sahibi Mehmet Adıyeke, "Burada hem ikamet hem de ticari amaçla bulunduğum adreste, 24 Ağustos'ta yapılan kentsel dönüşüm yıkımı sırasında maalesef iş yerim ve buradaki birçok daire bu hale geldi. Bununla beraber hiçbir uyarı yapılmadan, hiçbir güvenlik tedbiri alınmadan, insanların tahliyesi dahi sağlanmadan yıkıma başlanmış. Defalarca belediyeyi aramış olmamıza rağmen saatler sonra, hatta gece saatlerinde maalesef yıkıma yine devam edildiğini gördük. Burada son halimiz bu şekilde. Burası Avcılar'ın en işlek meydanlarından bir tanesi. Her taraf çocukla ve ailelerle dolu. Maalesef bu mağduriyetimizle ilgili de hiçbir şekilde bir muhatap bulamadık" dedi.