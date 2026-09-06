Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da akılalmaz olay! KPSS sınavına giren aday öğrenci binaları karıştırdı: Saniyelerle yarıştı!
Giriş Tarihi: 6.09.2026 12:55

Avcılar’da akılalmaz olay! KPSS sınavına giren aday öğrenci binaları karıştırdı: Saniyelerle yarıştı!

TÜRKİYE ve KKTC de dahil 145 merkezde düzenlenen 1 milyon 708 bin adayın başvurduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Avcılar’da sınav giriş kağıdını kontrol etmeden okula gelen adayın başına gelmeyen kalmadı. Salondan ve binadan çıkarılan aday saniyelerle yarıştı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Avcılar’da akılalmaz olay! KPSS sınavına giren aday öğrenci binaları karıştırdı: Saniyelerle yarıştı!
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ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Sınava dakikalar kala okula gelen adaylar koşarak içeri girebildi. Bina giriş kapıları ÖSYM'nin talimatları doğrultusunda saat 10.00'da kapatıldı.

SANİYELERLE YARIŞTI

Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi'ne gelen ve içeri giren bir adayın kimlik kontrolü sırasında yan tarafta bulunan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu binasında sınava girmesi gerektiği belirlendi.

Aday öğrenci görevliler tarafından önce salondan ardından da binadan çıkarıldı. Yan tarafta bulunan okulun kapısının kapanmasının ardından okulları karıştıran aday sınava giremeden binadan ayrılmak zorunda kaldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ÖSYM #KPSS #AVCILAR

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Avcılar’da akılalmaz olay! KPSS sınavına giren aday öğrenci binaları karıştırdı: Saniyelerle yarıştı!
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