Avcılar’da akılalmaz olay! KPSS sınavına giren aday öğrenci binaları karıştırdı: Saniyelerle yarıştı!

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavların ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Sınava dakikalar kala okula gelen adaylar koşarak içeri girebildi. Bina giriş kapıları ÖSYM'nin talimatları doğrultusunda saat 10.00'da kapatıldı.
SANİYELERLE YARIŞTI
Avcılar'daki Sabancı 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi'ne gelen ve içeri giren bir adayın kimlik kontrolü sırasında yan tarafta bulunan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu binasında sınava girmesi gerektiği belirlendi.
Aday öğrenci görevliler tarafından önce salondan ardından da binadan çıkarıldı. Yan tarafta bulunan okulun kapısının kapanmasının ardından okulları karıştıran aday sınava giremeden binadan ayrılmak zorunda kaldı.