Avcılar’da ana su hattı patladı: 4 mahalle susuz kaldı

İSKİ ekibi Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde bir arızayı gidermek için çalışma başlattı. Görevlinin kullandığı iş makinesi saat 23.30 sıralarında ana su borusunu deldi.

Basınçlı su metrelerce fışkırırken, çevredeki bir iş yeri ve sokak su içerisinde kaldı. İş makinesi ile su borusunu kapatma çabalarının yetersiz kalması üzerine ana vana kapatıldı.

Şebeke hattındaki hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler Mahallesi'nde sular kesildi. Onarım çalışmalarının en az 6 saat süreceği belirtildi.