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Giriş Tarihi: 17.08.2026 23:55

Avcılar'da aracına binen şahsa silahlı saldırı

İstanbul Avcılar'da aracına binen bir şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Şahıs, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İHA
Avcılar’da aracına binen şahsa silahlı saldırı
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Avcılar'daki olay, akşam saatlerinde Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobiline binen H.B. isimli kişiye henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Şüpheli veya şüpheliler olayın ardından kaçarken, ateş edilen adam ise olayı yara almadan atlattı. Sıkılan mermiler araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde çalışma yaptı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar'da aracına binen şahsa silahlı saldırı
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