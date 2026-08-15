Avcılar’da ayakkabı hırsızlığı: Önce dikkat dağıttılar sonra çaldılar!

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı satışı yapılan iş yerinin önüne gelen, aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup, dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı.