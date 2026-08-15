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Giriş Tarihi: 15.08.2026 21:00

Avcılar’da ayakkabı hırsızlığı: Önce dikkat dağıttılar sonra çaldılar!

Avcılar'da bir ayakkabı mağazasında gerçekleşen olayda, 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup çalışanları oyaladıktan sonra 5 çift ayakkabı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kaçan şüpheliler için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Avcılar’da ayakkabı hırsızlığı: Önce dikkat dağıttılar sonra çaldılar!
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Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayakkabı satışı yapılan iş yerinin önüne gelen, aralarında 2 kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişilik grup, dışarıdaki ürünleri incelemeye başladı.

Şüphelilerden 3'ü, yanlarındaki küçük çocuklarla birlikte iş yeri çalışanını içeride oyalarken, diğer 3 kadın ise bu sırada yanlarında getirdikleri pazar arabasına mağazanın önünde sergilenen 5 çift ayakkabıyı gizlice koydu.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek aralarında çocukların da bulunduğu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

#AVCILAR

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Avcılar’da ayakkabı hırsızlığı: Önce dikkat dağıttılar sonra çaldılar!
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