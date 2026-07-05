Avcılar'da dehşet! 26 yıl önce boşandığı eşini boynundan bıçakladı: "Yüzünü unutmuşum tanıyamadım"

'O SIRADA TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ANNEMİN KANINI DURDURMAKTI'

Annesini kurtaran Aytekin Yayla, "Dışarıdan biri geldi. Göz göze geldik, bakıştık bir an. 'Tanıyamadın mı?' dedi, Tanıyamadığımı söyledim. 'Ben babanım' dedi. Elini sırtına attı, bıçağı çıkardı. Annemin boynuna doğru tuttu. Bıçağı vurdu. Ben oradan koştum. Eline yapıştım, onu ittim. Anneme 'dışarı çık' dedim. Annemin oturduğu sandalyeyi aldım ayaklarını göbeğine dayadım. Ardından sandalyeyi attım, dışarı çıktım. Kepengi indirdim ve ayağımla üzerine bastım. Kan kaybını durdurmak için annemin yarasını sıktım. Ondan sonra komşulardan yardım istedim. Ambulansı ve polisi çağırdık. Ekipler geldi, kendisi içeride elinde bıçak varken onu çıkardılar. Teslim aldılar. Benim o sırada tek düşündüğüm annemin kanını durdurmaktı. Allahtan damara denk gelmemiş. Kepengi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü çıktığı anda anneme ve bana tekrar saldırabilirdi. Çıkarken de küfür ve hakaret etmeye devam etti. Hatta polis arabasına binerken bile 'Bomba koyacağım, sizi uçuracağım' dedi." ifadelerini kullandı.