Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da dronlu operasyon: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 09:00

Avcılar'da dronlu operasyon: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!

Avcılar'da, dron ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Dron ile takip edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

İstanbul'da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da dronlu operasyon: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz