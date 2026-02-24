Avcılar'da dronlu operasyon: Uyuşturucu satıcısı böyle yakalandı!

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Takip edilen bir otomobil ve alıcı, ekipler tarafından durdurularak arandı. Aramada bir miktar 'taş kokain', uyuşturucu satışından elde edilen para ve bu işte kullanılan cep telefonu bulundu. Şüpheliler C.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

İstanbul'da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video