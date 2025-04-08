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Giriş Tarihi: 8.4.2025 15:58

Avcılar'da E-5'te feci kaza! Otomobil önce metrobüse çarptı sonra yan yola uçtu!

Avcılar E-5'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce metrobüs bariyerine çarptı, ardından savrularak yan yola uçtu. Feci kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

İHA
Avcılar’da E-5’te feci kaza! Otomobil önce metrobüse çarptı sonra yan yola uçtu!

Olay Avcılar'da E-5 Küçükçekmece istikametinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil metrobüs bariyerine vurdu. Savrulan otomobil beton bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Kazada araçta bulunan iki kişi, vatandaşların yardımıyla yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde metrobüs bariyerine çarpan otomobil savruluyor. Beton bariyerleri aşan otomobil yan yola geçerek duruyor.

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Avcılar'da E-5'te feci kaza! Otomobil önce metrobüse çarptı sonra yan yola uçtu!
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