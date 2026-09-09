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Giriş Tarihi: 9.09.2026 15:01

Avcılar’da esrarengiz ölüm: İnşaat halindeki 7 katlı binada erkek cesedi bulundu

Avcılar'da inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Binada çalışanlar hareketsiz halde gördükleri ceseti polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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DHA Yaşam
Avcılar’da esrarengiz ölüm: İnşaat halindeki 7 katlı binada erkek cesedi bulundu
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Avcılar'da olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Çalışanlar, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNADA ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik şeridi çekilen binada çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

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Avcılar’da esrarengiz ölüm: İnşaat halindeki 7 katlı binada erkek cesedi bulundu
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