Avcılar’da esrarengiz ölüm: İnşaat halindeki 7 katlı binada erkek cesedi bulundu

Avcılar'da olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Çalışanlar, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.