Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da huzur uygulaması gerçekleştirildi! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 04:30 Son Güncelleme: 26.06.2026 04:33

Avcılar'da huzur uygulaması gerçekleştirildi! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı

Avcılar'da suçla mücadele kapsamında dron destekli 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Sokaklarımızın güvenliğini hedef alan şehir eşkıyalarına karşı sahadayız. Her türlü suçla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İstanbul halkının güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır" dedi.

İHA
Avcılar’da huzur uygulaması gerçekleştirildi! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı
  • ABONE OL

Avcılar'da suçla mücadele, suçluların yakalanması ve caydırıcılık sağlamak amacıyla dron destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Şahısların üstleri, el çantaları ve araçları aranarak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Dronla havadan da inceleme gerçekleştirildi. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamayı yerinde denetledi. Yıldız, vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek polis ekiplerinin il genelindeki çalışmalarını anlattı.

Uygulama alanında açıklama yapan Yıldız, "Bu akşamda 39 ilçemizde olduğu gibi Avcılar'da huzur uygulamasındayız. Sokaklarımızı hedef alan şehir eşkıyalarına karşı sahadayız. İstanbul halkının huzurlu hissettiği her an bizim en büyük başarımız. Bu güveni pekiştiren ise bizim sahadaki görünürlüğümüz, kararlı duruşumuz ve İstanbul halkıyla kurduğumuz güçlü bağımız. Bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul Emniyetiyiz." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AVCILAR #İSTANBUL #SELAMİ YILDIZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da huzur uygulaması gerçekleştirildi! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA