Avcılar’da İSKİ borusu delindi: Caddeye saatlerce su aktı

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde yürütülen kazı çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu iş makinesinin çalışması sırasında delindi. Borudan yüksek basınçla fışkıran su kısa sürede caddeye yayıldı.
CADDEYE SAATLERCE SU AKTI
Delinen borudan akan su saatlerce caddeyi kaplarken, çevrede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, tazyikli şekilde fışkıran suyun cadde boyunca aktığı anlar yer aldı.
İSKİ'DEN SU KESİNTİSİ UYARISI
İSKİ'den yapılan açıklamada, meydana gelen arıza nedeniyle Avcılar Cihangir ve Ambarlı mahallelerinde su kesintileri yaşanabileceği bildirildi.