Avcılar’da kentsel dönüşüm mağdurları müteahhitler için 2 bin imza topladı

Müteahhitlerin kentsel dönüşüm için istediği rakamları ödeyemeyip evlerini yenileyemeyen 'Avcılar Elele Platformu' üyeleri Marmara Caddesi'nde biraraya geldi.

Platform sözcüsü Oya Eser, riskli bölgede olmaları nedeniyle evlerini kentsel dönüşüme sokmak istediklerini fakat müteahhitlerin yüksek rakamlar çıkarmasından dolayı dönüşümü yapamadıklarını can ve mal endişesi içerisinde olduklarını kaydetti.

Oya Eser, "Platform üyeleri oarak Avcılar Kaymakamlığı'ndan izin alarak 1 ay önce imza kampanyası başlattık. İmza kampanyasında 2 bin 120 imza toplandı. Bilim insanlarının zemine göre geliştirilebilecek inşaat projeleriyle sağlam binalar yapılabileceğini belirtiyorlar " dedi.

1 AYDA 2 BİN 120 İMZA TOPANDI

Platform Sözcüsü Eser, "Biz bu platformu müteahhitlerin artan fiyatları nedeniyle talep ettiği milyonları olmayan dönüşüm maliyetine katlanamayıp evlerinden çıkmak zorunda kalan ev sahipleriyiz., 10 bin TL'den başlayan kira yükü ve geçim sıkıntısının yanı sıra, yıllarca çalışıp didinip edindiğimiz evlerimize sahip çıkamamanın ve dönüştürememenin çaresizliğini yaşıyoruz. Avcılar halkının can ve malını korumak için sağlam binalar yapılabileceğini biliyoruz. Güvenli dönüşüm ve sağlam evler istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasından sonra grup üyeleri ellerindeki dövizlerle Deprem Anıtı'na kadar düdük çalarak, 'Sesimi Duyan Var Mı?', 'Ölmek istemiyoruz', 'Avcılar Elele' sloganları atarak yürüdü. Platform üyeleri, 1999 yılındaki Gölcük ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulundu.