Avcılar’da korkutan yangın! 3 otomobil alev topuna döndü: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor!

Yangın 04.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bir otomobilde başlayan yangın büyüyerek 2 arabaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.