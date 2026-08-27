Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da korkutan yangın! 3 otomobil alev topuna döndü: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:02

Avcılar’da korkutan yangın! 3 otomobil alev topuna döndü: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor!

İstanbul Avcılar'da bir oto galeride meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 3 otomobil alev topuna dönerken itfaiye ekipleri peş peşe geldi. Polis ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Avcılar’da korkutan yangın! 3 otomobil alev topuna döndü: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor!
  • ABONE OL

Yangın 04.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta bulunan bir oto galeride meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bir otomobilde başlayan yangın büyüyerek 2 arabaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3 OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Galeride bulunan diğer otomobiller yangına maruz kalmasın diye çekilirken itfaiye ekipleri 3 otomobildeki yangını müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürülürken 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.



POLİS KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Öte yandan polis ekiplerinin yangın yerinde yaptıkları inceleme sonucunda yangının kundaklama sebebiyle çıktığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken oto galerinin sahibinin de bilgisine başvurdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

OTOMOBİLLERİN YANDIĞI İLK ANLAR KAMERADA

Otomobillerin yandığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin sardığı arabalara ekiplerin müdahale ettiği anlar görülüyor. Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar’da korkutan yangın! 3 otomobil alev topuna döndü: Kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA