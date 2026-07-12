Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı
Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:41 Son Güncelleme: 12.07.2026 14:47

Avcılar'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında onarım sırasında çıkan yangın, bitişikte bulunan 2 daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA Yaşam
Avcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı
  • ABONE OL

Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek 2 daireye sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı | Video

2 DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AVCILAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcılar'da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA