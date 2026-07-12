Avcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.

Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı | Video