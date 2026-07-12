Avcılar’da korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı

Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda yapılan onarım çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek 2 daireye sıçradı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da yanmasına neden oldu.
Avcılar'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 daireye sıçradı | Video