Avcılar’da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı, duraklarda yoğunluk yaşandı

Giriş Tarihi: 1.12.2025 15:39

Avcılar'da metrobüste yaşanan arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken duraklarda da yoğunluk olmasına neden oldu. Arıza yapan metrobüs çekici ile garaja çekildi.

Sabah saatlerinde Söğütlüçeşme yönünde seyreden metrobüste Şükrübey Durağı'na yanaştığı sırada arıza meydana geldi. Araçta bulunan yolcular aşağı indirildi.

Durakta kalan metrobüs sebebiyle seferler bir süre aksadı. Yaşanan arıza nedeniyle duraklarda yolcu ve araç yoğunluğu oluştu. İşlerine gitmek için metrobüs durağına gelenler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Arızalanan metrobüs çekiciyle kaldırılırken iki yönde de oluşan yoğunluk bir süre daha devam etti. Metrobüs, çekiciyle kaldırıldıktan sonra seferler normale döndü.

