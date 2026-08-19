Avcılar’da narkotik operasyonu! Zehir tacirin evinden 20 kilo metamfetamin çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda bir operasyona imza attı. 18 Ağustos tarihinde Avcılar'da belirlenen bir adrese düzenlenen baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.S. yakalanarak gözaltına alındı.





ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi. Aramalarda 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin, 30 gram eroin, hassas terazi ve 14 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.