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Giriş Tarihi: 19.08.2026 12:45

Avcılar'da narkotik operasyonu! Zehir tacirin evinden 20 kilo metamfetamin çıktı

İstanbul Avcılar'da narkotik polisinin düzenlediği baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli E.S. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin ile eroin, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zehir taciri adliyeye sevk edildi.

Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Avcılar’da narkotik operasyonu! Zehir tacirin evinden 20 kilo metamfetamin çıktı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda bir operasyona imza attı. 18 Ağustos tarihinde Avcılar'da belirlenen bir adrese düzenlenen baskında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli E.S. yakalanarak gözaltına alındı.



ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda yüksek miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi. Aramalarda 20 kilo 525 gram kristal metamfetamin, 30 gram eroin, hassas terazi ve 14 bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

#İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #AVCILAR

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Avcılar'da narkotik operasyonu! Zehir tacirin evinden 20 kilo metamfetamin çıktı
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