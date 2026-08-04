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Giriş Tarihi: 4.08.2026 11:16

Avcılar'da parkta silahlı saldırı

İstanbul Avcılar’da parkta bulunan Aydın D., yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Aydın D. hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Avcılar’da parkta silahlı saldırı
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Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'ndeki Ulusal Egemenlik Parkı'nda meydana geldi. Parkta bulunan Aydın D.'nin yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Aydın D. yaralandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın D., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için dron destekli çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi çevrede detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ #İSTANBUL #AVCILAR

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Avcılar'da parkta silahlı saldırı
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