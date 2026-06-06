Haberler Yaşam Haberleri Avcılar’da pes dedirten hırsızlık anları! Klima ünitesini söküp el arabasıyla götürdü: Tek başına kaldıramayınca…
Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:36

Avcılar’da pes dedirten hırsızlık anları! Klima ünitesini söküp el arabasıyla götürdü: Tek başına kaldıramayınca…

İstanbul Avcılar’da peş peşe meydana gelen 2 hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir iş yerinin bahçesindeki klima dış ünitesi ile bir binanın merdiven boşluğundaki terlik çalındı. İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Avcılar’da pes dedirten hırsızlık anları! Klima ünitesini söküp el arabasıyla götürdü: Tek başına kaldıramayınca…
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İlk olay, Yeşilkent Mahallesi G116'ncı Sokak'taki bir binada meydana geldi. Binaya giren 3 kadın, katları tek tek dolaşmaya başladı. İkinci kata çıkan kadınlardan biri, daire önünde bulunan ve piyasa değerinin 2 bin lira olduğu belirtilen terliği çalarak uzaklaştı.

KLİMA DIŞ ÜNİTESİNİ YERİNDEN KOPARDI

İkinci hırsızlık olayı ise Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta yaşandı. Yanlarında 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla sokakta yürüyen iki şüpheli, bir iş yerine ait klima dış ünitesini gözlerine kestirdi. Çevreyi kontrol ettikten sonra yüzünü bezle gizleyen şüphelilerden biri, bahçe katındaki 10 bin lira değerindeki klima dış ünitesini yerinden kopardı.

HIRSIZ TEK BAŞINA KALDIRAMAYINCA ARKADAŞI YARDIMINA YETİŞTİ

Ağırlığı nedeniyle üniteyi taşımakta zorlanan şüpheli, binaya girenleri görünce cihazı bırakıp uzaklaştı. Bir süre sonra arkadaşıyla yeniden olay yerine dönen hırsızlık şüphelisi, klima dış ünitesini el arabasına yükleyerek kaçtı.

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AKILALMAZ HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #AVCILAR #HIRSIZLIK

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Avcılar’da pes dedirten hırsızlık anları! Klima ünitesini söküp el arabasıyla götürdü: Tek başına kaldıramayınca…
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