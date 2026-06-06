Avcılar’da pes dedirten hırsızlık anları! Klima ünitesini söküp el arabasıyla götürdü: Tek başına kaldıramayınca…

KLİMA DIŞ ÜNİTESİNİ YERİNDEN KOPARDI

İkinci hırsızlık olayı ise Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta yaşandı. Yanlarında 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla sokakta yürüyen iki şüpheli, bir iş yerine ait klima dış ünitesini gözlerine kestirdi. Çevreyi kontrol ettikten sonra yüzünü bezle gizleyen şüphelilerden biri, bahçe katındaki 10 bin lira değerindeki klima dış ünitesini yerinden kopardı.