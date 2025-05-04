Avcılar’da silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Avcılar'da aracıyla seyir halindeyken, motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Polat (42) hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Polat yönetimindeki otomobilin yanına yaklaşan motosikletli 2 kişiden biri tabancayla 7-8 el ateş etti. Başına 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Polat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Polis ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.