Avcılar’da ters yön sürücüsünden direksiyon başında saldırı

Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yön olan Sülün Sokak'ta ilerleyen Mustafa Morbel, karşıdan ters yönde gelen sürücüye geri gitmesi gerektiğini söyledi. Yol ortasında duran sürücü, kaydedildiğini fark edince aracından indi. "Niye görüntü alıyorsun?" diyerek tepki gösteren sürücü, Morbel'e saldırdı. Bu sırada Morbel'in eşi ve küçük kızı korkuyla ağlamaya başladı. Çevredeki sürücülerin müdahalesi üzerine saldırgan geri manevra yaparak sokaktan uzaklaştı. Polise giderek şikayetçi olan Mustafa Morbel, "Ters yönden geliyordu, elimle geri gitmesini işaret ettim. Gitmeyince kayıt almaya başladım. Arabadan indi, pencere açıktı, elini sokup boğazıma saldırdı. Eşim ve bebeğim arabadaydı, onlar için şikayetçi oldum." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında sürücü M.E.'nin yakalandığını belirterek, "Ters yönde araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan M.E.'ye Karayolları Trafik Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca yeni trafik kanunu teklifinde ters yönde araç kullanan ve saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere ağır yaptırımlar getirileceğini hatırlattı.

Yerlikaya paylaşımında, "Saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız. Sürücü belgesini 60 gün geri alacağız ve aracını 60 gün trafikten men edeceğiz. Yeni düzenlemeye göre ters yönde araç kullananlara; tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yerlerinde bölünmüş yollarda 20 bin lira, şehir dışı ve otoyollarda ise 90 bin lira ceza uygulanacak." ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca, "Ters yönde araç kullanmak, yolu kapatmak ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Lütfen bu tür durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yaparız." dedi.