Avcılar’da yan bakma tartışması kanlı bitti: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 17.8.2025 23:42

Avcılar'da sokakta yürüyen Hamit A., ile Emrah Demir arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen olayda, Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir’e saldırırken, ağır yaralanan Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Olay Yeşilkent Mahallesi 612. Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Hamit A. ile Emrah Demir, yan bakma sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hamit A., yanındaki bıçakla Emrah Demir'e saldırdı.

Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

