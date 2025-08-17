Avcılar’da yan bakma tartışması kanlı bitti: 1 ölü!

Bıçaklanan Demir kanlar içerisinde yerde kalırken, Hamit A. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde ağır yaralandığı anlaşılan Emrah Demir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli Hamit A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.