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Giriş Tarihi: 26.3.2023 10:23

Avcılar'da 'yol verme' tartışması kamerada! Güçlükle sakinleştirildi

İstanbul Avcılar'da sürücülerin birbirlerine yol vermemesi trafiği kilitledi. Otomobil içinde cep telefonuyla görüntülü sohbet eden sürücüyü gören başka bir sürücü, kendisinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini düşünerek öfkelendi. Kadınların bulunduğu otomobile saldırmaya çalışan sürücü, güçlükle sakinleştirildi. Civardaki bir taksici, 'İki kadın var arabada kendinden utanmıyor musun' deyince 'Trafikte kadın-madın tanımam' dedi. Civardakiler onları arabasına bindirdi zorla, o da basıp gitti.  Tüm hoşgörüsüzlüğü, tehditleri, bizi korkuttuğu maalesef yanına kaldı" diye konuştu.

DHA
Avcılar’da ’yol verme’ tartışması kamerada! Güçlükle sakinleştirildi

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde cuma günü akşam saatlerinde çift yönlü yola bir TIR park etti. TIR'daki mal indirilirken, yol tek şeride düştü. Bu sırada otomobil ile yol kenarında park ettiği yerden çıkan sürücünün kullandığı otomobil karşı karşıya gelince trafik kilitlendi. Park ettiği alandan çıkan sürücü, diğer sürücünün geri gitmesini ve yolu açmasını istedi. Ancak, yabancı plakalı otomobilin sürücüsü bu isteğe karşı çıkarak yol ortasında beklemeye başladı. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı.

"O VİDEOYU SİLECEKSİN"

Ön koltukta oturan sürücünün arkadaşı ile görüntülü telefon konuşmasını, kendini görüntülemesi olarak düşünen sürücü tepki gösterdi. Üç kez otomobilden inen ve geri dönen sürücü tartıştığı kadın sürücüden geri gitmesi konusunda ısrar etti. Sinirlenen sürücü ayrıca otomobilin camına vurarak, "O videoyu sileceksin. Sildiğini göreceğim" diye bağırdı. Sürücü çevredeki üç kişi tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Çevredekilerin müdahalesi ve otomobilin arkasındaki araçların diğer sokaklara yönlendirmesiyle birlikte yol trafiğe açıldı.

"TÜM TEHDİTLERİ YANINA KALDI"

Tartıştığı kişinin aracına saldırdığını söyleyen sürücü "Benden yaşça büyük biriydi. Bu nasıl bir vahşiliktir ki gelip iki tane kadının olduğu araca saldırabiliyor. 'Sizi mahvedeceğim' gibi tehdit savurdu, arabanın sağ camına gelip vurdu. Civardaki bir taksici, 'İki kadın var arabada kendinden utanmıyor musun' deyince 'Trafikte kadın-madın tanımam' dedi. Civardakiler onları arabasına bindirdi zorla, o da basıp gitti. Tüm hoşgörüsüzlüğü, tehditleri, bizi korkuttuğu maalesef yanına kaldı" diye konuştu.

Gerginliğe müdahale eden çevre sakini de iftar saatinde çıkan tartışmanın çok üzücü olduğunu belirterek, araya girerek tarafları sakinleştirdiklerini söyledi.

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Avcılar'da 'yol verme' tartışması kamerada! Güçlükle sakinleştirildi
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