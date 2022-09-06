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Giriş Tarihi: 6.9.2022 16:02

Avgolemono çorbası tarifi: MasterChef Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 6 Eylül Salı akşamı 63. bölümüyle ekranlara geliyor. Programın yeni bölümünde, haftanın ilk takım oyunu oynanacak ve uluslararası tavuk yemekleri ile izleyicilere lezzet şöleni yaşatacak. İstenen yemekler arasında Yunan mutfağından Avgolemono çorbası da yer alıyor. Peki, MasterChef Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte 6 Eylül 2022 püf noktaları ile MasterChef Avgolemono çorbası tarifi…

Avgolemono çorbası tarifi: MasterChef Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Avgolemono çorbası tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak. MasterChef'in 6 Eylül Salı akşamı yayınlanan 63. bölümünde yarışmacılar, Yunan mutfağından Avgolemono çorbası yapmak için mücadele edecek. Bu noktada Avgolemono çorbası tarifi ve yapılışı, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Yunan usulü limonlu tavuk çorbası, kolay yapımı ve malzemeleriyle tavuk suyu çorbasını andırıyor. Peki, Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 6 Eylül 2022 MasterChef Avgolemono çorbası tarifi…

AVGOLEMONO ÇORBASI MALZEMELERİ

  • 6 çorba kaşığı pirinç
  • 3 su bardağı tavuk suyu
  • 1 çorba kaşığı tereyağı

Terbiyesi İçin:

  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 1 adet limonun suyu
  • 2 adet yumurta
  • Karabiber
  • Tuz

AVGOLEMONO ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuk suyunu kaynatın ve yıkanmış pirinçleri ekleyin. Pirinçler pişince, yağını, tuz ve karabiberi de ekleyin. Ardından terciyesini hazırlamaya başlayın.

Terbiye için, limon suyu ve yumurtayı iyice çırpın, sıcak çorbadan alarak terbiyeye azar azar alarak ısıtın ve çorbaya karıştırarak ilave edin. Terbiyeyle özdeştiğinde altını kapatın velimon kabuklarını serperek servis edin. Afiyet olsun...

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