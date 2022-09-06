Avgolemono çorbası tarifi: MasterChef Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Avgolemono çorbası tarifi, MasterChef Türkiye yeni bölümü ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim bu akşam belli olacak. MasterChef'in 6 Eylül Salı akşamı yayınlanan 63. bölümünde yarışmacılar, Yunan mutfağından Avgolemono çorbası yapmak için mücadele edecek. Bu noktada Avgolemono çorbası tarifi ve yapılışı, izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Yunan usulü limonlu tavuk çorbası, kolay yapımı ve malzemeleriyle tavuk suyu çorbasını andırıyor. Peki, Avgolemono çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte 6 Eylül 2022 MasterChef Avgolemono çorbası tarifi…