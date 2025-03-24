AVM’de bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı

Olay Koza Mahallesi'ndeki 1655. Sokak'taki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. bu akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanındaki bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Yaralı kanlar içerisinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırgan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Yaralı kişi, ihbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekibi tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.