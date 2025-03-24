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Giriş Tarihi: 24.3.2025 10:09 Son Güncelleme: 24.3.2025 10:10

AVM’de bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı kavgada, bir kişi yaralandı. Saldırgan, görevliler tarafından yakalanırken yaralanan kişiye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
AVM’de bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı

Olay Koza Mahallesi'ndeki 1655. Sokak'taki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. bu akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanındaki bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Yaralı kanlar içerisinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan bıçaklı saldırgan alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Yaralı kişi, ihbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekibi tarafından, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, yakalanan şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AVM’de bıçaklı kavga 1 kişi yaralandı
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