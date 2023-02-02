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Giriş Tarihi: 2.2.2023 18:34 Son Güncelleme: 2.2.2023 18:36

AVM'de Filipinli çocuğun ayağı yürüyen merdivene kapıldı! Üç parmağı koptu

İstanbul Şişli'de AVM'nin yürüyen merdiveninden inen Filipinli ailenin 10 yaşındaki çocuğu A.M.L.'nin sağ ayağı merdivenlere sıkıştı. Hareket halindeki merdivene sıkışan ayağının üç parmağı yerinden koptu. Yaralanan çocuk hemen kopan parmakları ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
AVM’de Filipinli çocuğun ayağı yürüyen merdivene kapıldı! Üç parmağı koptu

Yürüyen merdiven kazası saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi. Filipinler uyruklu aile, 10 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 10 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı.

Sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L'nin ayağı sıkışan yerden büyük bir uğraş sonucunda çıkarıldı. Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne kaldırıldı. Kopan sağ ayağındaki üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldıktan sonra yerine dikilmek üzere aynı hastaneye gönderildi. En yakın hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince aile özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye götürülen çocuk ameliyata alındı. Çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldı. Alışveriş merkezi tarafından olayın yaşandığı alana 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı. Kazayla ilgili AVM'den bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.

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AVM'de Filipinli çocuğun ayağı yürüyen merdivene kapıldı! Üç parmağı koptu
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