AVM’nin dış cephesinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Giriş Tarihi: 24.12.2025 01:46

İstanbul Şişli’de bir alışveriş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın korku ve panik yarattı. Alışveriş merkezinin dış cephesindeki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıktı. AVM'nin dış cephesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AVM'de bulunan müşteriler tedbiren tahliye edildi. Yangın AVM'nin güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle AVM'de korku ve panik yaşandı. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

