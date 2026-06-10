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Giriş Tarihi: 10.06.2026 12:56 Son Güncelleme: 10.06.2026 13:10

Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilin, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Paniğe neden olayda çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmış, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı belirtilmişti.

İHA Yaşam
Avrasya Tüneli’nde paniğe neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
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Avrasya Tüneli'nde geçtiğmiz pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarpmış, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştı.

TÜNEL TRAFİĞE KAPATILMIŞTI

Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştı. Tünele akan suyun deniz suyu olduğu iddiaları paniğe neden olmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilmiş, geçişlere bir süre kapatılan Avrasya Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma açılmıştı.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Paniğe neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı, çarpma sonucu patlayan musluktan tünele su aktığı görülüyor.

Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #AVRASYA TÜNELİ

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Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
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