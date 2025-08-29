AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihini merak ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de gündemdeki yerini koruyor. Bu akşam yapılacak karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ise Avrupa Ligi kura torbaları tamamen şekillenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimi merakla bekleniyor. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek organizasyonda, Şampiyonlar Ligi lig kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00'da yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi ise bir gün sonra, 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerini öğrenmek isteyen taraftarlar için torbalar netleşti. Sarı-lacivertlilerin karşılaşabileceği takımlar şöyle sıralanıyor:
1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2. Torba: Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3. Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4. Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann
Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesi bu takımlar, Fenerbahçe'nin grup aşamasında karşılaşabileceği olası rakipler arasında yer alıyor.