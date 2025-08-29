AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tarihini merak ediyor. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa serüvenine Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de gündemdeki yerini koruyor. Bu akşam yapılacak karşılaşmaların tamamlanmasının ardından ise Avrupa Ligi kura torbaları tamamen şekillenecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…