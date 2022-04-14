Avrupa Matematik Olimpiyat Şampiyonu olan İrem Gülce Yazgan: Ülkem için nice ödüller kazanacağım





Kızının matematik söz konusu olduğunda yemek yemeyi dahi unuttuğunu söyleyen anne Gülsevil Yazgan ise "Ülkem adına gurur duydum. İrem ders çalışırken bazen odasına girip yaşam belirtisi var mı diye kontrol etmek zorunda kalıyorum. Yemek yemeyi bile unutuyor. Kızım gibi nice başarılı öğrencilerimiz var. Oğlum Umut Kağan da ablasının izinde. Bizi olimpiyatlarla tanıştıran Düzce BİLSEM'e çok teşekkür ediyorum. Danışman öğretmenimiz Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Onun desteği ve inancıyla başardık" dedi.