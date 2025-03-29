Avrupa Yetim Eli Derneği gönüllüleri, Burundi’de yardımlarıyla gönülleri ısıttı

Avrupa Yetim Eli Derneği gönüllüleri, Almanya'nın çeşitli kentlerinden hareket ederek Burundi'ye ulaştı. Açlık ve yoklukla mücadele eden ailelere umut olmak amacıyla yola çıkan gönüllüler, yetimler, yaşlılar, engelliler ve eğitim gören çocuklar başta olmak üzere birçok kesime yardım eli uzattı.

Özellikle bayram öncesi yapılan yardımlar kapsamında gıda paketleri, nakdi yardımlar, kırmızı et, giyim ve çocuklar için kıyafet desteği sağlandı. Yolculuk boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşan gönüllüler, birbirlerine destek olarak çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Avrupa Yetim Eli Derneği gönüllüsü Nizamettin Aygan, yaptığı açıklamada, "Burundi'ye ulaştığımızda gördüğümüz manzara, bize bu yolculukta nelerle karşılaşacağımızı gösterdi. Ama aynı zamanda, o zorluklara rağmen bu insanların ne kadar mutlu olduğunu ve yüzlerinde gördüğümüz minnettar bakışları tüm yorgunluğumuzu silip attı. O anlar, bize bu yolculukların ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak amaçlarının fakir ile zengin arasında bir köprü kurmak, infakı mazlumlara ulaştırmak ve özellikle yetimleri gözetmek olduğunu belirten Aygan, insani yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.