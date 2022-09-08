Avrupa’nın en büyük yanık merkezi! 6 ayda 25’ten fazla ülkeden hasta geldi

"YURTIŞINDA YANIK TEDAVİSİ TÜRKİYE'DEN 7-8 KAT DAHA MALİYETLİ"

Özellikle yanık tedavilerinin tüm dünyada çok pahalı olduğunu vurgulayan Turan, " Kullanılan malzemelerin hep steril olması ve bu hastalara her gün pansuman yapılması gerekiyor. Bu yüzden tedaviler çok pahalı. Mesela bir safra kesesi ya da burun ameliyatı bir kere yapılır.