Avrupa’nın en büyük yanık merkezi! 6 ayda 25’ten fazla ülkeden hasta geldi

Gelişmiş altyapısı ve hacmiyle 22 Mart'ta hizmet vermeye başlayan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Avrupa'nın en iyi yanık merkezi olarak tanımlanıyor. Merkez, açıldığı günden bugüne 6 ayda yaklaşık 25 farklı ülkeden hastayı iyileştirerek sağlık turizmine ciddi bir katkı sağladı.
SABAH'a konuşan Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan son olarak Libya'dan büyük bir patlama sonrası 7 hastanın getirildiğini ve tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi. Hastaların hayati tehlikelerini atlattığını ve normal hayatlarına dönebileceklerini ifade eden Turan, "Bir kısmı da taburcu olma aşamasına geldi.
Servisimize Fas, Fildişi Sahilleri, Irak, Ürdün, Suriye, Kazakistan, Ukrayna, Bulgaristan gibi ülkelerden hastalar geldi. Altyapımız çok iyi. Yanık vakalarında çok ağır mikroplar olabiliyor ve bizim kliniğimizde negatif basınç özelliği var. Buradaki sistemde odadaki hava emiliyor ve filtre edilip dışarı atılıyor.
Ortamın nemini de ayarlayabiliyoruz. Çift ameliyathanemiz var. Mikroba karşı mücadele ve oda hijyeni, ameliyathane hijyeni konusunda çok üst düzey fiziki şartlar söz konusu" diye konuştu.
"YURTIŞINDA YANIK TEDAVİSİ TÜRKİYE'DEN 7-8 KAT DAHA MALİYETLİ"
Özellikle yanık tedavilerinin tüm dünyada çok pahalı olduğunu vurgulayan Turan, " Kullanılan malzemelerin hep steril olması ve bu hastalara her gün pansuman yapılması gerekiyor. Bu yüzden tedaviler çok pahalı. Mesela bir safra kesesi ya da burun ameliyatı bir kere yapılır.
Fakat burada iş ve prosedürler çok fazla, hafta sonu bile gelip pansuman yapmamız gerekebiliyor. Son zamanlarda yapay deri gibi malzemeler çok popüler oldu ve buna benzer özel malzemelere ihtiyacımız var.
Avrupa'nın çoğu ülkesinde de bunlar pahalı olduğu gerekçesiyle kullanılmıyor. Yapay deri, kök hücre, hiperbarik oksijen gibi malzemeleri devletimizden istediğimizde hemen elde edebiliyoruz.
Yurtdışında bu hastaların tedavi ve faturalamaları çok yüksek. Buranın en az 7-8 katı maliyet getiriyor. Hem buradaki hastane ve ekibin olgunlaşmış olması, hastanenin fiziki şartlarının çok iyi durumda olması hem de ekonomik olarak iyi tercihler sunulması nedeniyle yurtdışından hasta kabulleri artmaya başladı.
Sağlık turizminde insanlar Türkiye'ye daha çok saç ekimi ve estetik operasyonlar için geliyordu. Şimdi hastanemiz diğer cerrahilerde de önemli bir marka oldu. Dünyadan birçok insan sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor ve biz onlara düşük maliyelerde, hatta acil hastalara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.