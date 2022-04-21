Avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan kızına KADES uygulamasıyla kavuştu

Eşinin, kendilerine tehditler savurduğunu ileri süren Tekin, şunları kaydetti:

"Elindeki sopayla üzerimize geldi. O anda KADES uygulamasına bastım. Polis geldi. Hastaneden rapor aldık. Karakola gittik. Savcı mevcutlu getirilmesini istedi. Boşanma aşamasındaki eşimin avukatı karakolda yanıma geldi ve şikayetten vazgeçmem halinde çocuğumu teslim edeceklerini söyledi. Ben de çocuğumu teslim alabilmek için şikayetimden vazgeçtim. Çocuğumu aldığım an dünyalar benim oldu."