Avukata kurşuna 8 yıl ceza talebi

İstanbul'da yaşayan avukat Işıl Gülümser, geçtiğimiz 23 Ekim günü akşam saatlerinde aracıyla seyir halindeyken motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan Gülümser, soluğu karakolda aldı. Araçta yapılan incelemede bir kurşun çekirdeğine ulaşıldı. Avukat Gülümser ifadesinde, aracının kurşunlanmasıyla ilgili Beyazıt'taki handa odabaşılık yapan Selman T.'yi suçladı. Selaman T.'nin azmettirici olduğunu belirterek, "Bu kişi müvekkillerime ait Beyazıt'taki handa odabaşı. Kiraları toplayıp zimmetine geçirip, mal sahiplerine ödeme yapmadığı için ben de ihtarname göndererek hanı terk etmesini istedim. O yüzden ölümle tehdit edildim" ifadelerini kullandı.

AVUKATA ÖLÜM TEHDİDİ!

Avukat, "Senin cenaze namazını kılacağız" sözleri ile tehdit edildiğini de vurguladı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Selaman T.'nin 'mala zarar verme' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapsi talep edildi.