Ay Burcu Neyi Temsil Eder? Astrolojide Ay Burcu Neyi Etkiler, Ne Anlama Gelir?

Ay burcu neyi temsil eder sorusu ilgilenenleri için araştırma konusudur. Doğduğunuz anda Ay'ın konumu bize bazı özellikler vermektedir. Bu yüzden de Ay burcu özellikleri neler bilmek isteyebilirsiniz. Eğer öyleyse haberimizde Ay burcu neyi etkiler, ne anlama gelir sorusundan astrolojide ay neyi temsil eder sorusuna kadar bir araştırma yaptık. Bu araştırma sonuçlarına ulaşmak için haberimizi okumaya devam ederek Ay burcu neyi temsil eder sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Ay Burcu Neyi Temsil Eder?

Zodyak takviminde doğduğumuz anda Ay'ın bulunduğu burç, bizim Ay burcumuzu belirlemiş olur. Astrolojide Güneş burucumuz, kişiliğimizin bilinçli yönünü temsil ederken Ay burcumuz ise bilinçsiz ve duygusal yönünü simgeler. Ay, ayrıca insanın iç dünyasını, geçmişi ve içgüdüsel tepkilerini de yönetir. Ay dişi nitelikler taşıyarak yüksek ruhani nitelikler verir. Eğer doğum anında Ay, güçlü konumdaysa kişiyi duyarlı, empati seviyesi yüksek, sezgisel, yaratıcı, fedakar ve ruhani yaradılışlı yapar. Ay, burçlar kuşağını en hızlı dolaşan gök cismi olduğu için yansıttığı enerji sürekli bir değişim ve akış içindedir. Bundan dolayı da kişilikler değişkenlik gösterebilir. Ay denildiğinde akla direkt duygular gelse de, bu gezegen öncelikle sağlıkla ilgilidir. Dişil üretkenliği temsil eden Ay aynı zamanda değişimi, beslenmeyi, sübjektifliği, duygusal iletişimi, bilinçaltını, içgüdüsel duyguları, sıvıları, denizleri, temel arzuları içinde barındırır.

Ay Burcu Özellikleri

Ay, doğum anında hangi burçtaysa bulunduğu konuma göre o burca bazı özellikler verir. Gelin bu özellikler neymiş bakalım.

1. Koç

Ay Koç'ta iken Ay'ın duygusallığı ile Koç burcunun sıcaklığına karışır. Bu da kişiyi gergin bir ruh hali verebilir. Ancak bu gerilim kişiyi daha yaratıcı ve mücadeleci yapabilir. Çalışkan, tez canlı, düşünmeden hareket eden bir kişiliğiniz vardır.

2. Boğa

Ay Boğa burcunda en rahat konumundadır. Sakin tabiatlı, sabırlı ve güvenilir bir kişisiniz. Ay Boğa'da kişiye gelişmiş estetik, sanatsal beğeni verir. Aynı zamanda yemeyi, içmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı sever.

3. İkizler

Hareketli, yerinde duramayan ve meraklı bir kişiliğiniz vardır. Okumayı erken yaşta öğrenir ve kitap okumaya düşkün olursunuz. Yeni şeyler öğrenmek sizi çok mutlu eder.

4. Yengeç

Hayal gücü geniş, duygusal ve anaç yapıda bir kişisiniz. Evinize ve ailenize bağlısınızdır. Çocukluk anılarınızı hep iyi hatırlar, özlem duyarsınız. Çekingen yapıda olmanıza rağmen, alıştığınız ve güven duyduğunuz çevredeyken çok atılgan ve girişimci olabilirsiniz.

5. Aslan

Kendinize güvenen, liderlik yeteneği olan bir kişisiniz. Hep insanlar tarafından beğenilmek ve takip edilmek istersiniz. Duygularınızı çok coşkulu yaşarsınız ve sevmek, sevilmek sizin için önemlidir.

6. Başak

Çalışkan, titiz, üstlendiği sorumluluğu en mükemmel şekilde yerine getirmeye çalışan bir kişisinizdir. Temizliğe, hijyene, tertip ve düzene önem verirsiniz. Sağlığınıza, sağlıklı beslenmeye karşı dikkatlisiniz.

7. Terazi

Kibar, arkadaş canlısı bir kişisinizdir. Dostluğu seven, iyi niyetli, insanlarla iyi ilişkiler kuran nazik birisinizdir. Tartışma ve kavgadan hoşlanmazsınız. Yalnızlıktan çok hoşlanmaz, yanınızda her zaman bir eşin desteğini ararsınız.

8. Akrep

İradesi güçlü, içinde saklı durun yoğun bir enerji taşıyan bir kişisiniz. Eğer bu enerjiyi yapıcı şekilde kullanmazsanız, sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi yenileme ve dönüştürme gücünüz vardır.

9. Yay

Hareketli yapıda, gezmeyi, seyahati, yeni şeyler öğrenmeyi çok seven bir kişisiniz. Siz her zaman gerçeği ararsınız. İdealist bir yapınız vardır. Dürüstlüğe, ahlaklı olmaya ve adalete önem verirsiniz.

10. Oğlak

Erken yaşlarda olgunlaşan ve sorumluluk aşmaya başlayan, sorumluluk duygusu gelişmiş bir kişisiniz. Zor şartlara karşı çok dayanıklısınız. Diğer insanlardan nadiren yardım istersiniz, kendi başınıza ayakta kalmaya çalışırsınız.

11. Kova

Bağımsızlığınıza düşkün, kısıtlanmaktan hoşlanmayan bir yapınız vardır. Fikirleriniz değişik, çağının ötesinde ve yenilikçidir. Her şeyi değişik bir açıdan görür, insanları da yeniliklere ikna etmeye alıştırmaya çalışırsınız.

12. Balık

Duyarlı, oldukça duygusal ve hassas bir yapınız vardı. Kolayca ağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra şaşırtıcı ve her zaman değişebilen bir kişiliğiniz vardır. Çevrenizdeki insanların sizin hakkındaki düşünceleri ruh haliniz etkiler.