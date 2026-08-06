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Giriş Tarihi: 6.08.2026 09:44 Son Güncelleme: 6.08.2026 11:17

‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, suç örgütü ‘Ay Grubuna’ operasyon düzenledi. İş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması gibi birçok silahlı eyleme karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

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‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama…
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu suç örgütünün, 20 Temmuz'da Esenler'de bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama, 29 Temmuz'da Sarıyer'de bir restorana yönelik kundaklama ve 2 Ağustos'ta Kağıthane'de bulunan bir oto galerisine kurşunlama olaylarından sorumlu olduğu belirlendi.

12 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

'Ay Grubu'na dev darbe: İstanbul'da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama… | Video

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama…
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