‘Ay Grubu’na dev darbe: İstanbul’da işyerlerini hedef almışlardı! Kurşunlama, kundaklama…

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu suç örgütünün, 20 Temmuz'da Esenler'de bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama, 29 Temmuz'da Sarıyer'de bir restorana yönelik kundaklama ve 2 Ağustos'ta Kağıthane'de bulunan bir oto galerisine kurşunlama olaylarından sorumlu olduğu belirlendi.