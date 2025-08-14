Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Balık burcundaki Ay Tutulmasının burçlara etkisi

2025'in son gök olaylarından biri olan tam Ay tutulması, dünyayla güneş arasına giren Ay'ın büyüleyici görüntüsüne dikkat çekecek. Açık alanlarda görülmesi daha kolay olacak görsel şölende geri sayım başladı. İşte, tutulmanın tarihi, saati ve burçlara etkileri:
2025 yılında iki tam Ay tutulması gerçekleşti: ilki 14 Mart 2025 tarihindeydi, diğeri ise 7 Eylül 2025 tarihlerinde meydana gelecek.
18.28 itibarıyla yarı gölgeli şekilde başlayacak tutulma 20.30 itibarıyla zirveyi görecek.
Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ve Ay arasına girmesiyle gerçekleşir ve Ay, Dünya'nın gölgesine girerek ya tam ya da kısmi olarak karanlık veya kırmızımsı bir ton alır. Bu doğa olayı özellikle tam tutulmalarda "Kanlı Ay" adıyla da bilinir; çünkü atmosferdeki kırılma nedeniyle Ay, kızıl bir ışıltıya bürünür.
Ay tutulmaları, özellikle balık burcuna denk geldiğinde, sezgi, empati, rüyalar, spiritüel arayışlar ve duygusal dönüşüm gibi temaların ön plana çıktığı bir dönem anlamına gelir. Bu dönemde ruhsal farkındalık artar, eski duygusal yükler serbest kalır.
Balıklar bu dönemi içsel dönüşüm ve şifa zamanı olarak deneyimler. Yaratıcılık ve sanatsal enerji yükselirken; ruhsal bağlantılar, rüya yoluyla mesajlar ya da meditasyon derinleşebilir.
Su grubu burçlar (Yengeç, Akrep, Balık): Duygusal yoğunluk ve sezgisel mesajlar artar.
Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Değişime direnç zorlaşabilir, gündelik rutinlerde dönüşüm yaşanabilir.
Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): Zihinsel farkındalık ve iletişimde içsel bir uyanış olabilir.
Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): Eylem enerjisi değişimle yön bulabilir, içsel tutkular incelenir