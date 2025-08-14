Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den izlenecek mi? 2025 Balık burcundaki Ay Tutulmasının burçlara etkisi

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ve Ay arasına girmesiyle gerçekleşir ve Ay, Dünya'nın gölgesine girerek ya tam ya da kısmi olarak karanlık veya kırmızımsı bir ton alır. Bu doğa olayı özellikle tam tutulmalarda "Kanlı Ay" adıyla da bilinir; çünkü atmosferdeki kırılma nedeniyle Ay, kızıl bir ışıltıya bürünür.