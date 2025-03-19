AY YILDIZLI EKİP SAHADA! UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Portekiz'e gitmeye hazırlanıyor. Mart ayında Galler'de gerçekleştirilecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi, İstanbul'da bir hazırlık kampı düzenlenecek. Bu kamp, yeni oyuncuların takıma kazandırılması ve performanslarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...