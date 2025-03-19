Haberler Yaşam Haberleri AY YILDIZLI EKİP SAHADA! UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.3.2025 07:27

AY YILDIZLI EKİP SAHADA! UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Millî Takımımız, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek olan UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarına başlamak için hazırlıklarını tamamladı. İlk karşılaşmasını Portekiz ile oynayacak olan millî takım, Wrexham'daki Lex Football Club Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla çalışmalarına başladı. Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde yapılan antrenmanla ise hazırlıklar son noktaya ulaştı. U19 Millî Takımımız, Elit Tur’da sırasıyla Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. Peki, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AY YILDIZLI EKİP SAHADA! UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Yaş Altı Futbol Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Portekiz'e gitmeye hazırlanıyor. Mart ayında Galler'de gerçekleştirilecek olan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları öncesi, İstanbul'da bir hazırlık kampı düzenlenecek. Bu kamp, yeni oyuncuların takıma kazandırılması ve performanslarının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Peki, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

PORTEKİZ TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz ile Türkiye arasındaki UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı, 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te başlayacak

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ay yıldızlı ekibin mücadelesi TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur'da 7. Grup'tayız

U19 Millî Takımımız, 2024/25 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu'nda 7. Grup'ta Portekiz, İngiltere ve Galler ile karşılaşacak. Grup maçları; 19-22-25 Mart 2025 tarihleri arasında Galler'de oynanacak.

Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 13-26 Haziran 2025 tarihleri arasında finallerde karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Romanya, 2025 yazındaki finallere doğrudan katılacak.

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AY YILDIZLI EKİP SAHADA! UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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