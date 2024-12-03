Ayasofya Camii niteliksiz sıvalardan arındırılacak

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ettiriliyor. Fethin sembolü olan tarihi yapıdaki çalışmalar hakkında bilgi veren inşaat mühendisi Keriman Dursun, "Çalışmalar etap etap yapılıyor. İlk etapta türbeler, sıbyan mektebi ve muvakkithanedeki çalışmaları tamamlama noktasındayız. 2. etapta ise caminin cepheleri, üst örtüsü ve kuzeydoğu cephesinde yer alan 2. Bayezid Minaresi'nin restorasyonuna devam ettirmekteyiz. Çalışmaların cephe cephe ilerlenmesine karar verildi. En hasarlı olan kuzey cephede iskele kurulumu tamalandı" dedi. Dursun, "Burada bir çalışma aksı oluşturularak ana kubbe ile yarım kubbeye iskele çalışma platformunun bağlantısı yapıldı. Burada raspa işlemi yapıyoruz. Çimento ve niteliksiz sıvaların ve derzlerin kaldırılması için çalışmalara başladık. Restorasyon sürecinde özgün ve nitelikli hiçbir unsur kaldırılmadı. Bu unsurlar özenle korunmaktadır. Çalışmalar sırasında malzeme numuneleri alınarak laboratuvara analiz yapıldığını belirten Dursun, şöyle konuştu: "Laboratuvardan alınan analiz sonuçlarına ve daha önce yapılmış olan sıva örneklerine göre harç terkibi oluşturulacak. Kuzey cepheden sonra doğu cephesinde iskele kurulumuna başlandı."