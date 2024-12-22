Ayasofya Camii rekora koşuyor: Bu kuyruk bitmez!

İbadete açılmasının üzerinden 4 yıl geçen Ayasofya Camii'nde sabahın erken saatlerinden itibaren oluşan kuyruk meydana sığmıyor. Cuma namazı kılmak için yurdun dört bir köşesinden gelen ziyaretçilere yabancılar da eşlik edince çift sıra kuyruğun uzunluğu 500 metreyi geçiyor.

ORTALAMA HER GÜN 50 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının üzerinden 4 yıl geçse de yurttan ve dünyadan burayı ziyarete gelenlerin sayısı her geçen gün arttı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethine kadar 916 yıl kilise, 1453 yılından itibaren cami olarak kullanılan Ayasofya, 86 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra 2020'de tekrar ibadete açıldı.

Sabahın erken saatlerinde Ayasofya Camii'ni görebilmek için kuyruğa girenler, yaklaşık bir saat kuyrukta beklemeyi göze alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Ayasofya Camii, Cuma günü ise namaz kılmaya gelenler tarafından hınca hınç doluyor. Namaz kılmak için gelen ziyaretçiler ile camiyi gezmek için gelen ziyaretçiler ayrı ayrı gişelerden içeriye alınıyor.

Ayasofya Camii'nin avlusundaki tarihi şadırvanda abdest alınabiliyor. Günlük ortalama 50 bin kişinin ziyaret ettiği camiyi aradan geçen 4 yıllık süreçte yaklaşık 24 milyon kişinin ziyaret ettiği belirtiliyor.